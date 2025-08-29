Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:10

Парад в Пекине пройдёт без Трампа, но с Алиевым, заявили в Кремле

Ушаков: Трампа нет среди подтвержденных гостей парада 3 сентября в Пекине

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

В числе подтверждённых гостей парада 3 сентября в Пекине американского лидера нет Дональда Трампа, хотя, например, президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствует. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет. А Алиев есть. Возможна ли встреча? Я не знаю», — заявил политик, отвечая на вопрос о вероятности встречи президентов РФ и США.

В данный момент лидеры 26 стран подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Пекине. Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.

Reuters выяснил, как Си Цзиньпин решил собрать вокруг себя «Ось потрясений»
Reuters выяснил, как Си Цзиньпин решил собрать вокруг себя «Ось потрясений»
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar