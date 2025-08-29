Парад в Пекине пройдёт без Трампа, но с Алиевым, заявили в Кремле
Обложка © ТАСС / ЕРА
В числе подтверждённых гостей парада 3 сентября в Пекине американского лидера нет Дональда Трампа, хотя, например, президент Азербайджана Ильхам Алиев присутствует. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет. А Алиев есть. Возможна ли встреча? Я не знаю», — заявил политик, отвечая на вопрос о вероятности встречи президентов РФ и США.
В данный момент лидеры 26 стран подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Пекине. Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.