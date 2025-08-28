Reuters выяснил, как Си Цзиньпин решил собрать вокруг себя «Ось потрясений»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency
Председатель Китая Си Цзиньпин в начале сентября встретится на военном параде в Пекине с лидерами России, КНДР и Ирана, таким образом собрав вокруг себя глав государств «Оси потрясений», пишет Reuters.
В 2024 году аналитики Центра за новую американскую безопасность Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор в своей статье для журнала Foreign Affairs предложили термин «Ось потрясений». Он описывает неформальное объединение России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которое, по их мнению, с начала 2020-х годов демонстрирует усиление антизападного сотрудничества.
Reuters сообщает, что на параде ожидается участие 26 глав государств и правительств. Среди них будет мало представителей Запада, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича. Также среди гостей будет премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который редко покидает страну.
Аналитики полагают, что Си Цзиньпин использует это собрание мировых лидеров для демонстрации своего влияния на международной арене. Агентство также подчёркивает, что на мероприятии соберутся руководители стран, якобы наиболее пострадавших от западных санкций и стремящихся к пересмотру существующего мирового порядка.
Ранее сообщалось, что лидеры 26 стран подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы в Пекине. Параллельно президент России Владимир Путин готовится к серии ключевых дипломатических событий в сентябре, включая Восточный экономический форум и масштабный визит в Китай. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящую поездку в КНР как беспрецедентную по значимости и масштабу.