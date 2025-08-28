Reuters выяснил, как Си Цзиньпин решил собрать вокруг себя «Ось потрясений»

Председатель Китая Си Цзиньпин в начале сентября встретится на военном параде в Пекине с лидерами России, КНДР и Ирана, таким образом собрав вокруг себя глав государств «Оси потрясений», пишет Reuters.

В 2024 году аналитики Центра за новую американскую безопасность Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор в своей статье для журнала Foreign Affairs предложили термин «Ось потрясений». Он описывает неформальное объединение России, Ирана, Китая и Северной Кореи, которое, по их мнению, с начала 2020-х годов демонстрирует усиление антизападного сотрудничества.

Reuters сообщает, что на параде ожидается участие 26 глав государств и правительств. Среди них будет мало представителей Запада, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича. Также среди гостей будет премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который редко покидает страну.