Песков: Путин пока не проводил двустороннюю встречу с Алиевым в Китае
Президент РФ Владимир Путин ещё не проводил переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня ещё пока не было (встречи)», — сказал представитель Кремля, отметив, что дипломатические каналы остаются открытыми, и стороны продолжают обмениваться информацией через соответствующие ведомства.
А вот с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Азербайджана сегодня успел провести двусторонние переговоры на полях саммита ШОС. Ильхам Алиев обсудил с коллегой мирное соглашение и укрепление отношений между Баку и Ереваном.