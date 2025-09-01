Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 сентября, 13:03

Песков: Путин пока не проводил двустороннюю встречу с Алиевым в Китае

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин ещё не проводил переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня ещё пока не было (встречи)», — сказал представитель Кремля, отметив, что дипломатические каналы остаются открытыми, и стороны продолжают обмениваться информацией через соответствующие ведомства.

В России одним словом высказались о фото смеющихся Лукашенко и Алиева
А вот с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Азербайджана сегодня успел провести двусторонние переговоры на полях саммита ШОС. Ильхам Алиев обсудил с коллегой мирное соглашение и укрепление отношений между Баку и Ереваном.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
