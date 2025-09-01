Песков: Путин пока не проводил двустороннюю встречу с Алиевым в Китае

Президент РФ Владимир Путин ещё не проводил переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня ещё пока не было (встречи)», — сказал представитель Кремля, отметив, что дипломатические каналы остаются открытыми, и стороны продолжают обмениваться информацией через соответствующие ведомства.