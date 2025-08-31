В России одним словом высказались о фото смеющихся Лукашенко и Алиева
Обложка © Telegram / Пул Первого
Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала опубликованное в Сети фото президентов Белоруссии и Азербайджана, Александра Лукашенко и Ильхама Алиев. Свой вердикт журналистка вынесла в собственном телеграм-канале.
Главную мысль она уложила в одно слово, подписав снимок: «Ситуация».
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что несмотря на то, что специальной договорённости о проведении отдельных переговоров между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Китае не достигнуто, лидеры будут присутствовать на одних и тех же мероприятиях. Официальный представитель допустил, что встреча возможна, но только при обоюдной готовности к такому диалогу.