В России одним словом высказались о фото смеющихся Лукашенко и Алиева

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что несмотря на то, что специальной договорённости о проведении отдельных переговоров между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Китае не достигнуто, лидеры будут присутствовать на одних и тех же мероприятиях. Официальный представитель допустил, что встреча возможна, но только при обоюдной готовности к такому диалогу.