31 августа, 05:53

Си Цзиньпин сделал выгодное предложение Лукашенко

Си Цзиньпин: КНР будет с Минском развивать производительные силы нового качества

Обложка © Сайт президента Республики Беларусь

В разгар крупнейшего за всю историю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) саммита, проходящего в Тяньцзине, Китай и Белоруссия подтвердили готовность совместно воплощать идеи подлинной многосторонности, направленной на укрепление мира и прогресса. Стороны намерены сосредоточить совместные усилия для развития производительных сил нового качества.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что человечество стоит на пороге масштабных перемен, и именно сейчас важно объединить усилия для достижения всеобщего блага. По его словам, Пекин и Минск намерены стать движущей силой новой эпохи сотрудничества, ориентированной на развитие, стабильность и взаимную выгоду.

«Мы готовы с нашими белорусскими партнёрами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами, которое продолжает углубляться. Вспоминая июньскую встречу в Пекине, Си Цзиньпин предложил сосредоточиться на инновациях и научно-техническом прогрессе как ключевых драйверах для создания качественно нового уровня производительных сил.

«Спасибо сильному лидеру»: Трамп неожиданно обратился к Лукашенко
«Спасибо сильному лидеру»: Трамп неожиданно обратился к Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что привезёт с собой на саммит ШОС несколько мешков с белорусской картошкой. Это урожай с его личного подсобного хозяйства. Позже он рассказал, что собирается преподнести её в подарок некоторым зарубежным лидерам.

Владимир Озеров
