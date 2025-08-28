«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выращивает на своём участке отечественные сорта картофеля: «Першацвет», «Бриз» и «Гарантия». Именно их он собирается подарить лидерам ШОС
«Собрал 10 корзин по три мешочка по 5 кг — завтра в Китай», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко в шутливой форме упомянул, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал желание получить белорусский картофель, объясняя это тем, что «в России уже весь картофель вывезен».
Ранее сообщалось, что Лукашенко привезёт на саммит ШОС мешки с картошкой. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Кроме того, 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь Китай проведёт военный парад, посвящённый 80-летию победы в войне против японских захватчиков и завершению Второй мировой войны. Ожидается, что в торжественных мероприятиях примут участие главы иностранных государств.