«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выращивает на своём участке отечественные сорта картофеля: «Першацвет», «Бриз» и «Гарантия». Именно их он собирается подарить лидерам ШОС

«Собрал 10 корзин по три мешочка по 5 кг — завтра в Китай», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко в шутливой форме упомянул, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал желание получить белорусский картофель, объясняя это тем, что «в России уже весь картофель вывезен».