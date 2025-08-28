Лукашенко признался, что не хочет управлять по-диктаторски, но «пока не получается»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не стремится управлять страной авторитарными методами, но «пока не получается». Соответствующее заявление он сделал на совещании в Могилёвской области, посвящённом развитию картофелеводства,

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается», — сказал белорусский лидер.

При этом контекст заявления не уточняется.