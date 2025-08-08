Встреча Путина и Трампа
8 августа, 12:13

Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок, но рассчитывает, что его преемник продолжит развитие страны.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…», — заявил политик.

Говоря о следующем президенте республики, Лукашенко выразил надежду, что он продолжит эволюционное развитие страны, а не начнёт революционное. При этом белорусский лидер отрицает, что его на посту сменит младший сын Николай, которого СМИ окрестили преемником.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси ты его можешь так сильно обидеть этим», — заявил глава государства.

А ранее Александр Лукашенко выражал мнение, что форма правления в Белоруссии, которую оппозиционеры любят называть «диктатурой», гораздо лучше украинской «демократии».

Александра Вишнякова
