"Оппозиционный ко мне": Лукашенко рассказал об отношениях с младшим сыном Николаем
Лукашенко назвал своего младшего сына Николая мужественным человеком
Николай и Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Наталья Таланова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что позволяет своему младшему сыну Николая покритиковать себя по-доброму. По словам политика, его наследник — подготовленный человек и блестяще окончил школу.
"Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать", — рассказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Президент Белоруссии добавил, что сын владеет английским языком и учится биотехнологиям в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе. В результате Николай получит два диплома. Также Лукашенко назвал сына хорошим музыкантом и спортсменом и пожелал ему, а также всем белорусам и россиянам мирного будущего.
Вспоминая протесты 2020 года, лидер республики рассказал о мужественном поступке Николая. Когда Лукашенко взял автомат и пошёл к митингующим, его сын не оставил отца.
"Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: "Ты дома останешься". — "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолёт и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует", — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Life.ru писал, что Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС. Президент Белоруссии и его сын посетили Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке.