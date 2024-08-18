"Оппозиционный ко мне": Лукашенко рассказал об отношениях с младшим сыном Николаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что позволяет своему младшему сыну Николая покритиковать себя по-доброму. По словам политика, его наследник — подготовленный человек и блестяще окончил школу.

"Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать", — рассказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Президент Белоруссии добавил, что сын владеет английским языком и учится биотехнологиям в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе. В результате Николай получит два диплома. Также Лукашенко назвал сына хорошим музыкантом и спортсменом и пожелал ему, а также всем белорусам и россиянам мирного будущего.

Вспоминая протесты 2020 года, лидер республики рассказал о мужественном поступке Николая. Когда Лукашенко взял автомат и пошёл к митингующим, его сын не оставил отца.

"Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: "Ты дома останешься". — "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолёт и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует", — подчеркнул Лукашенко.