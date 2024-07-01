"Вдумчивый парень": В Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который сейчас учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов по обмену, является лучшим студентом на курсе. С соответствующим заявлением в эфире телеканала "Беларусь 1" выступил секретарь партийного комитета этого китайского высшего учебного заведения Хао Пин.

"Он (Николай Лукашенко. — Прим. Life.ru) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", — заявил Хао Пин.

Секретарь партийного комитета Пекинского университета подчеркнул, что сотрудничество его вуза с Белорусским госуниверситетом является практической реализацией договорённостей между двумя государствами в области совместных образовательных программ. Помимо того, он отметил, что в рамках этого сотрудничества между Минском и Пекином планируется рассмотреть возможность создания совместных исследовательских центров по биотехнологиям.