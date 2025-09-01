«Двойника Алиева» сняли на видео за рулём машины Эрдогана при просмотре новостей о Путине
Водитель Эрдогана во время ожидания смотрел новости о встрече с Путиным. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
Пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае, его водитель коротал время в автомобиле за просмотром новостей. Член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев опубликовал кадры, как шофёр смотрит выступление президента РФ.
Водитель Эрдогана во время ожидания смотрел новости о встрече с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
К слову, водителя называют двойником президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за поразительного сходства. Шофёр турецкого лидера чаще всего предпочитает спортивные трансляции, однако на этот раз переключился на выпуски новостей о Путине. На экране сначала показывали материалы о сельском хозяйстве, затем — о встрече Эрдогана с российским президентом.
На встрече в Китае Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам российского лидера, именно благодаря усилиям турецкой стороны удалось сдвинуть процесс с мёртвой точки. Позже были опубликованы кадры, на которых делегация турецкого президента покидала переговоры с Путиным на полях саммита ШОС в Китае.