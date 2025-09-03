Путин присутствует на торжественном приёме в Доме народных собраний в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с другими мировыми лидерами принимает участие в торжественном приёме, приуроченном к 80-летию Победы китайского народа над Японией и окончанию Второй мировой войны. Это важнейшее событие проходит в Большом банкетном зале Дома народных собраний в Пекине.

Путин присутствует на торжественном приёме в Доме народных собраний. Видео © Telegram / Кремль. Новости

От России на это значимое собрание приглашены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.