На параде в Пекине впервые вышли войска киберпространства
Военный парад в Китае. Обложка © Life.ru
На параде в Китае впервые задействовали Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки. Комментатор трансляции отметил, что Военно-космические войска направлены на освоение и мирное использование космического пространства.
Парад в Китае. Видео © Life.ru
Войска по защите киберпространства работают над обеспечением суверенитета Китая в этой области. Также впервые на торжественном марше прошёл расчёт новейших войск информационной поддержки. Их задача заключается в «обеспечении победы в случае информационных и интеллектуальных войн».
Завершением военного парада в Пекине стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей. Их запуск стал напоминанием о жертвах войны и одновременным призывом к миру. Птицы символизировали 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами. Момент произвёл сильное впечатление на зрителей.