Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 03:27

На параде в Пекине впервые вышли войска киберпространства

Военный парад в Китае. Обложка © Life.ru

Военный парад в Китае. Обложка © Life.ru

На параде в Китае впервые задействовали Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки. Комментатор трансляции отметил, что Военно-космические войска направлены на освоение и мирное использование космического пространства.

Парад в Китае. Видео © Life.ru

Войска по защите киберпространства работают над обеспечением суверенитета Китая в этой области. Также впервые на торжественном марше прошёл расчёт новейших войск информационной поддержки. Их задача заключается в «обеспечении победы в случае информационных и интеллектуальных войн».

Китай впервые продемонстрировал на параде свою стратегическую ядерную триаду
Китай впервые продемонстрировал на параде свою стратегическую ядерную триаду

Завершением военного парада в Пекине стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей. Их запуск стал напоминанием о жертвах войны и одновременным призывом к миру. Птицы символизировали 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами. Момент произвёл сильное впечатление на зрителей.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar