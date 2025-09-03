На параде в Пекине впервые вышли войска киберпространства

На параде в Китае впервые задействовали Военно-космические войска, войска киберпространства и войска информационной поддержки. Комментатор трансляции отметил, что Военно-космические войска направлены на освоение и мирное использование космического пространства.

Парад в Китае. Видео © Life.ru

Войска по защите киберпространства работают над обеспечением суверенитета Китая в этой области. Также впервые на торжественном марше прошёл расчёт новейших войск информационной поддержки. Их задача заключается в «обеспечении победы в случае информационных и интеллектуальных войн».