Китай впервые продемонстрировал на параде свою стратегическую ядерную триаду
Обложка © Life.ru
На параде в Пекине Китай впервые представил стратегическую ядерную триаду страны, в частности межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C. Эта ракета обладает радиусом поражения, охватывающим всю планету. Комментатор парада обозначил её как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности на международной арене.
Парад в Пекине. Видео © Life.ru
Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, началось с пролёта эшелона флагштока над площадью Тяньаньмэнь. Далее в воздухе появился второй эшелон, состоящий из 26 вертолётов. Они выстроились в цифры 8 и 0, символизируя 80-ю годовщину Победы.
Кроме того, в параде участвовали три вертолёта с транспарантами. На них разместили надписи «Справедливость торжествует», «Мир торжествует» и «Народ торжествует».
Парад по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне проходил на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Церемонии на главной площади страны открыла речь председателя КНР Си Цзиньпина, который поблагодарил ветеранов, а также напомнил миру о вкладе КНР в победу во Второй мировой войне.