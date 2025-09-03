Китай впервые продемонстрировал на параде свою стратегическую ядерную триаду

На параде в Пекине Китай впервые представил стратегическую ядерную триаду страны, в частности межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C. Эта ракета обладает радиусом поражения, охватывающим всю планету. Комментатор парада обозначил её как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности на международной арене.

Парад в Пекине. Видео © Life.ru

Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, началось с пролёта эшелона флагштока над площадью Тяньаньмэнь. Далее в воздухе появился второй эшелон, состоящий из 26 вертолётов. Они выстроились в цифры 8 и 0, символизируя 80-ю годовщину Победы.