3 сентября, 01:34

Си Цзиньпин поблагодарил ветеранов на открытии парада в честь 80-летия Победы

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин поднялся на трибуну Тяньаньмэнь и пожал руки ветеранам войны, присутствовавшим на торжествах по случаю Дня Победы. На открытии парада Си Цзиньпин выразил благодарность ветеранам Второй мировой войны.

«Выражаю глубочайшее уважение ветеранам, боевым товарищам, патриотам и генералам, которые участвовали в Войне сопротивления японским захватчикам», — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что на параде в качестве главного гостя присутствует президент России Владимир Путин. Также на центральных трибунах разместили лидеров ещё 25 государств по приглашению Си Цзиньпина. Из европейских стран на мероприятие прибыли только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По пути на парад Путин успел кратко побеседовать с председателем КНР и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

