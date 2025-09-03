Си Цзиньпин: Мир стоит перед выбором между диалогом или конфронтацией

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отметил, что человечество снова сталкивается с выбором между миром или войной, диалогом или конфликтом. Этот комментарий прозвучал на открытии торжеств, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

«Сегодня всему миру предстоит сделать выбор в условиях противоречий, таких как мир и война, диалог или конфликт», — заявил Си Цзиньпин во время парада.