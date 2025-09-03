Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 01:48

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут смотреть парад в Пекине вместе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын расположились на трибунах площади Тяньаньмэнь в Пекине. Оттуда они вместе будут смотреть военный парад.

Российский лидер сидит по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын находится слева от него.

Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на парад
Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на парад

Как ранее сообщал Life.ru, торжества по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались в среду на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Церемонии на главной площади страны открывает речь председателя КНР Си Цзиньпина. После этого пройдёт военный парад, в котором участвуют тысячи военнослужащих, более 100 самолётов и сотни единиц наземной техники.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • кнр
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Ким Чен Ын
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar