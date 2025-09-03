Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут смотреть парад в Пекине вместе

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын расположились на трибунах площади Тяньаньмэнь в Пекине. Оттуда они вместе будут смотреть военный парад.

Российский лидер сидит по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын находится слева от него.

Как ранее сообщал Life.ru, торжества по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались в среду на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Церемонии на главной площади страны открывает речь председателя КНР Си Цзиньпина. После этого пройдёт военный парад, в котором участвуют тысячи военнослужащих, более 100 самолётов и сотни единиц наземной техники.