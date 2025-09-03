Си Цзиньпин напомнил миру о вкладе КНР в победу во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, заявил, что китайский народ внёс огромный вклад в дело мира во всём мире.

Он подчеркнул, что именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе во Второй мировой войне.

«Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим огромный вклад в победу Китая», — сказал Си Цзиньпин.