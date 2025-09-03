Си Цзиньпин напомнил миру о вкладе КНР в победу во Второй мировой войне
Си Цзиньпин: Китайский народ внёс огромный вклад в мир во всём мире
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжества в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, заявил, что китайский народ внёс огромный вклад в дело мира во всём мире.
Он подчеркнул, что именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе во Второй мировой войне.
«Я выражаю уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом, внесшим огромный вклад в победу Китая», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Life.ru писал, что 80-я годовщина Победы во Второй мировой войне отмечается в Пекине масштабными торжествами. Си Цзиньпин поблагодарил ветеранов на открытии парада. Китай традиционно подчёркивает свою ключевую роль в разгроме японских войск.