3 сентября, 01:42

Лукашенко и Ким Чен Ын провели встречу перед парадом в Пекине

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын. Обложка © Telegram / Пул первого

В кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает «Пул Первого», общение между политиками произошло непосредственно перед началом парада.

В ходе состоявшегося разговора Ким Чен Ын, по имеющейся информации, выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и пригласил Александра Лукашенко посетить КНДР с визитом в любой удобный для него момент.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в качестве главного гостя присутствует на параде вместе с лидерами ещё 25 государств по приглашению Си Цзиньпина. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер станет главным гостем на масштабном параде победы в Китае. В Кремле назвали этот визит Путина беспрецедентным по значимости и масштабу.

