Лукашенко и Ким Чен Ын провели встречу перед парадом в Пекине

В кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает «Пул Первого», общение между политиками произошло непосредственно перед началом парада.

В ходе состоявшегося разговора Ким Чен Ын, по имеющейся информации, выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и пригласил Александра Лукашенко посетить КНДР с визитом в любой удобный для него момент.