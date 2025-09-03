В Китае в небо выпустили 80 тысяч голубей мира по случаю завершения парада

Завершением военного парада в Пекине стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей. Их запуск стал напоминанием о жертвах войны и одновременным призывом к миру.

Парад в Китае. Видео © Life.ru

Птицы символизировали 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами. Момент произвёл сильное впечатление на зрителей: небо над площадью Тяньаньмэнь буквально покрылось белым облаком живых символов мира.