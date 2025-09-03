Мессенджер MAX
3 сентября, 03:20

В Китае в небо выпустили 80 тысяч голубей мира по случаю завершения парада

Завершением военного парада в Пекине стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей. Их запуск стал напоминанием о жертвах войны и одновременным призывом к миру.

Парад в Китае. Видео © Life.ru

Птицы символизировали 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами. Момент произвёл сильное впечатление на зрителей: небо над площадью Тяньаньмэнь буквально покрылось белым облаком живых символов мира.

«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности
«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории. Он отметил, что народ Китая занимает правильную позицию в контексте истории и прогресса человечества, выбирая курс мирного развития и активно взаимодействуя с народами всего мира для создания Сообщества единой судьбы для всего человечества.

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
