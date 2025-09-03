В Китае в небо выпустили 80 тысяч голубей мира по случаю завершения парада
Завершением военного парада в Пекине стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей. Их запуск стал напоминанием о жертвах войны и одновременным призывом к миру.
Парад в Китае. Видео © Life.ru
Птицы символизировали 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами. Момент произвёл сильное впечатление на зрителей: небо над площадью Тяньаньмэнь буквально покрылось белым облаком живых символов мира.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории. Он отметил, что народ Китая занимает правильную позицию в контексте истории и прогресса человечества, выбирая курс мирного развития и активно взаимодействуя с народами всего мира для создания Сообщества единой судьбы для всего человечества.
