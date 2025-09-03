Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Китай уверенно движется по пути исторической справедливости и мирного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжественные мероприятия в Пекине, приуроченные к 80-летию Победы во Второй мировой войне.
Лидер КНР отметил, что народ Китая занимает правильную позицию в контексте истории и прогресса человечества, выбирая курс мирного развития и активно взаимодействуя с народами всего мира для создания Сообщества единой судьбы для всего человечества.
Напомним, на площади Тяньаньмэнь в Пекине проходит военный парад, посвящённый 80-летию Победы китайского народа в борьбе против японских захватчиков. Среди почётных гостей на этом значимом событии присутствует российский лидер Владимир Путин, который по пути на парад обменялся несколькими словами с Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном.