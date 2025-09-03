Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 02:40

Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Китай уверенно движется по пути исторической справедливости и мирного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, открывая торжественные мероприятия в Пекине, приуроченные к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Лидер КНР отметил, что народ Китая занимает правильную позицию в контексте истории и прогресса человечества, выбирая курс мирного развития и активно взаимодействуя с народами всего мира для создания Сообщества единой судьбы для всего человечества.

Си Цзиньпин призвал армию защищать территориальную целостность Китая
Си Цзиньпин призвал армию защищать территориальную целостность Китая

Напомним, на площади Тяньаньмэнь в Пекине проходит военный парад, посвящённый 80-летию Победы китайского народа в борьбе против японских захватчиков. Среди почётных гостей на этом значимом событии присутствует российский лидер Владимир Путин, который по пути на парад обменялся несколькими словами с Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar