Си Цзиньпин призвал армию защищать территориальную целостность Китая
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обязана решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность. Он произнёс эти слова на открытии торжеств, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.
«Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, на которую всецело могут положиться партия и народ», — отметил лидер КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что каждый военнослужащий должен выполнять свой священный долг. Он призвал ускорить «строительство первоклассной армии мирового уровня», которая должна предоставлять стратегическую поддержку великому возрождению китайской нации и вносить ещё больший вклад в мир и развитие на планете.
Ранее Си Цзиньпин напомнил миру о вкладе КНР в победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе во Второй мировой войне. Председатель КНР выразил уважение ветеранам войны сопротивления, старым товарищам, патриотам и командующим, сражавшимся в войне сопротивления, а также китайским соотечественникам в стране и за рубежом.