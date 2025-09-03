Си Цзиньпин призвал армию защищать территориальную целостность Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обязана решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность. Он произнёс эти слова на открытии торжеств, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.

«Народно-освободительная армия Китая всегда была героической армией, на которую всецело могут положиться партия и народ», — отметил лидер КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что каждый военнослужащий должен выполнять свой священный долг. Он призвал ускорить «строительство первоклассной армии мирового уровня», которая должна предоставлять стратегическую поддержку великому возрождению китайской нации и вносить ещё больший вклад в мир и развитие на планете.