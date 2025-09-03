Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 02:24

«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности

Си Цзиньпин: Только равноправие государств способно предотвратить войны

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b

Перед началом парада, посвящённого 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о будущем международных отношений.

По словам китайского лидера, глобальная стабильность возможна лишь тогда, когда страны строят отношения на равных условиях. Он подчеркнул, что мир — это не только отсутствие боевых действий, но и умение договариваться, уважать партнёров и учитывать интересы разных народов.

Си Цзиньпин добавил, что человечество связано общей судьбой. Равноправие и гармония, отметил он, способны устранить причины конфликтов и не допустить повторения трагических страниц истории.

«История напоминает нам, что судьбы всего человечества тесно связаны», — напомнил председатель КНР.

Выступление Си Цзиньпина прозвучало на торжественном мероприятии в Пекине, посвящённом 80-й годовщине окончания войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Ранее лидер КНР напомнил миру о вкладе китайского народа в победу во Второй мировой войне. По его словам, именно мужество и стойкость китайцев стали одним из ключевых факторов в борьбе с японскими захватчиками и в общей победе.

Юния Ларсон
