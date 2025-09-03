«Судьбы человечества тесно связаны»: Си Цзиньпин раскрыл принципы международной безопасности

Перед началом парада, посвящённого 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о будущем международных отношений.

По словам китайского лидера, глобальная стабильность возможна лишь тогда, когда страны строят отношения на равных условиях. Он подчеркнул, что мир — это не только отсутствие боевых действий, но и умение договариваться, уважать партнёров и учитывать интересы разных народов.

Си Цзиньпин добавил, что человечество связано общей судьбой. Равноправие и гармония, отметил он, способны устранить причины конфликтов и не допустить повторения трагических страниц истории.