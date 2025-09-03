Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 09:22

Путин на встрече со спикером парламента Южной Кореи предложил передать послание Ким Чен Ыну

В Сеуле заявили о встрече Путина со спикером парламента Южной Кореи У Вон Сиком

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в Пекине провёл встречу с председателем Национального собрания Южной Кореи У Вон Сиком. В ходе беседы российский лидер предложил через него передать послание Сеула главе КНДР Ким Чен Ыну.

«Президент Путин проявил особый интерес к межкорейским отношениям и проблеме Корейского полуострова. Он поинтересовался у спикера, как тот относится к межкорейским отношениям, стоит ли что-нибудь передать председателю Ким Чен Ыну во время саммита Севера и РФ», — сообщает аппарат спикера парламента Республики Корея.

У Вон Сик также выразил надежду, что Сеул и Пхеньян откроют эпоху мира и процветания. Кроме того, он попросил Путина проявить внимание к 130 корейским компаниям, которые работают в России.

Life.ru снял, как служба безопасности КНДР заметала следы Ким Чен Ына в Пекине
Life.ru снял, как служба безопасности КНДР заметала следы Ким Чен Ына в Пекине

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что уникальный государственный строй КНДР необходимо уважать. Он выразил надежду, что отношения между Пхеньяном и Сеулом когда-то потеплеют и страны смогут жить в согласии.

Владимир Озеров
