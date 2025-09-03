Life.ru снял, как служба безопасности КНДР заметала следы Ким Чен Ына в Пекине

После завершения официальной части переговоров президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына сотрудники северокорейской службы безопасности провели тщательную процедуру «зачистки» помещения, где шла беседа. Как сообщает корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, были изъяты все предметы, к которым прикасался лидер КНДР, включая стеклянный стакан для напитков. Также проведена специальная обработка мягкой обивки кресла и всех элементов мебели, где сидел Ким Чен Ын.

Напоминаем, что сегодня Путин, Ким Чен Ын и другие главы государств приняли участие в праздновании 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад, который проходил на площади Тяньаньмэнь в Пекине. После этого они перешли к двусторонним переговорам, уехав на автомобиле «Аурус». Путин и Ким Чен Ын более 2 часов беседовали тет-а-тет.