Ким Чен Ын отметил всестороннее развитие отношений КНДР и России
Двусторонние связи между Пхеньяном и Москвой укрепляются и расширяются по всем направлениям. Об этом заявил глава КНДР перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае.
«Уважаемый товарищ президент (России Владимир Путин. — Прим. Life.ru), мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине», — сказал Ким Чен Ын.
Особое внимание северокорейский лидер уделил значимости подписанного в июне прошлого года межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подчеркнув его эффективность.
Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний, а затем отправились на двусторонние переговоры на «аурусе».