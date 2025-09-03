Ким Чен Ын отметил всестороннее развитие отношений КНДР и России

Двусторонние связи между Пхеньяном и Москвой укрепляются и расширяются по всем направлениям. Об этом заявил глава КНДР перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

«Уважаемый товарищ президент (России Владимир Путин. — Прим. Life.ru), мне очень приятно, что у нас сегодня появилась возможность поговорить о наших отношениях, о взаимодействии, о перспективе развития этих отношений, и что у меня появилась возможность встретиться с вами наедине», — сказал Ким Чен Ын.

Особое внимание северокорейский лидер уделил значимости подписанного в июне прошлого года межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подчеркнув его эффективность.