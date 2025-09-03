Путин заявил, что рад встрече с Ким Чен Ыном в Пекине

«Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», — отметил российский лидер в ходе двусторонних переговоров.

Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний. Ранее в кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном.