3 сентября, 06:07

Путин заявил, что рад встрече с Ким Чен Ыном в Пекине

Президент России Владимир Путин заявил, что рад встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пекине. Переговоры проходят в резиденции «Дяоюйтай».

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», — отметил российский лидер в ходе двусторонних переговоров.

Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний. Ранее в кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

