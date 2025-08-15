Встреча Путина и Трампа
15 августа, 10:18

«‎Не враги»: Президент Южной Кореи мечтает о мирном объединении с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обещал уважать государственный строй КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Сеул признаёт уникальность политического устройства КНДР и видит в этом основу для дальнейшего диалога. Об этом заявил во время торжественной речи, посвящённой 80-й годовщине освобождения Кореи от японской оккупации, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и обещал уважать государственный строй республики.

«Север и Юг не враги. Мы определили, что наши особые отношения это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга», — сказал президент.

Этот принцип, по его словам, лежит в основе всех ранее заключённых соглашений между двумя странами. Он выразил надежду на возрождение доверия между Пхеньяном и Сеулом, что станет фундаментом для стабильного и мирного сосуществования.

Небольшая оттепель случилась между странами буквально недавно, когда сперва Южная Корея убрала громкоговорители с пропагандой с границы, а затем и Северная Корея проявила свою солидарность. При этом КНДР до сих пор не настроена мириться и даже собирается прописать в законах отказ от нормализации отношений с Сеулом.

