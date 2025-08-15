«‎Не враги»: Президент Южной Кореи мечтает о мирном объединении с КНДР

Сеул признаёт уникальность политического устройства КНДР и видит в этом основу для дальнейшего диалога. Об этом заявил во время торжественной речи, посвящённой 80-й годовщине освобождения Кореи от японской оккупации, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и обещал уважать государственный строй республики.

«Север и Юг — не враги. Мы определили, что наши особые отношения — это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга», — сказал президент.