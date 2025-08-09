КНДР вслед на Южной Кореей демонтирует громкоговорители на границе

КНДР приступила к демонтажу громкоговорителей на границе с Южной Кореей. Как заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, с утра 10 августа в приграничных районах наблюдаются действия северокорейских военных, прекращающих пропагандистское вещание.