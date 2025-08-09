Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 12:50

КНДР вслед на Южной Кореей демонтирует громкоговорители на границе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee

КНДР приступила к демонтажу громкоговорителей на границе с Южной Кореей. Как заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, с утра 10 августа в приграничных районах наблюдаются действия северокорейских военных, прекращающих пропагандистское вещание.

Демонтаж звукового оборудования последовал за аналогичным шагом Сеула. Южнокорейские военные отметили, что требуется дополнительное подтверждение, будет ли демонтирована аппаратура на других участках границы.

Южная Корея и США договорились о планах лишить КНДР ядерного оружия
Южная Корея и США договорились о планах лишить КНДР ядерного оружия

Напомним, Вооружённые силы Южной Кореи приступили к демонтажу громкоговорителей, использовавшихся для пропагандистских трансляций на границе с КНДР, 4 августа. Цель – снизить напряжённость между странами.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • КНДР
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar