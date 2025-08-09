КНДР вслед на Южной Кореей демонтирует громкоговорители на границе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ridwan Adee
КНДР приступила к демонтажу громкоговорителей на границе с Южной Кореей. Как заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, с утра 10 августа в приграничных районах наблюдаются действия северокорейских военных, прекращающих пропагандистское вещание.
Демонтаж звукового оборудования последовал за аналогичным шагом Сеула. Южнокорейские военные отметили, что требуется дополнительное подтверждение, будет ли демонтирована аппаратура на других участках границы.
Напомним, Вооружённые силы Южной Кореи приступили к демонтажу громкоговорителей, использовавшихся для пропагандистских трансляций на границе с КНДР, 4 августа. Цель – снизить напряжённость между странами.