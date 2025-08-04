Южная Корея уберёт громкоговорители с пропагандой на границе с КНДР
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Военные Республики Корея 4 августа начали снимать громкоговорители, которые использовали для пропаганды вдоль границы с КНДР. Эти действия направлены на снижение напряжённости между двумя государствами, сообщает корейское агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны.
Южная Корея возобновила пропагандистское вещание в сторону КНДР в июне 2024 года после шестилетнего перерыва. Это решение стало ответом на неоднократные запуски воздушных шаров с мусором со стороны Пхеньяна через границу. В министерстве подчеркнули, что текущее решение не повлияет на боеготовность Вооружённых сил Сеула.
Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио в Вашингтоне обсудили планы ядерного разоружения КНДР. Также речь шла о трёхстороннем сотрудничестве с Японией.