Южная Корея уберёт громкоговорители с пропагандой на границе с КНДР

Военные Республики Корея 4 августа начали снимать громкоговорители, которые использовали для пропаганды вдоль границы с КНДР. Эти действия направлены на снижение напряжённости между двумя государствами, сообщает корейское агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны.

Южная Корея возобновила пропагандистское вещание в сторону КНДР в июне 2024 года после шестилетнего перерыва. Это решение стало ответом на неоднократные запуски воздушных шаров с мусором со стороны Пхеньяна через границу. В министерстве подчеркнули, что текущее решение не повлияет на боеготовность Вооружённых сил Сеула.