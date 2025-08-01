Южная Корея и США договорились о планах лишить КНДР ядерного оружия
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Глава МИД Южной Кореи Чо Хён и государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио во время встречи в Вашингтоне 31 июля подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении южнокорейского Министерства иностранных дел.
В ходе встречи Чо Хён обсудил со своим американским коллегой двусторонние отношения Сеула и Вашингтона и трёхстороннее сотрудничество с Японией. Также дипломаты уделили внимание актуальной повестке в регионе. Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями по поводу соглашения о таможенных пошлинах и отметили важность совместных усилий в области судостроения.
«Министр и госсекретарь договорились твёрдо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», — сказано в заявлении МИД Южной Кореи.
Дипломаты договорились поддерживать тесное взаимодействие в контексте напряжённых отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также условились обмениваться оценками ситуации на Корейском полуострове.
Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Республикой Корея, которое обязывает Сеул инвестировать 350 миллиардов долларов в американские проекты. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, комментируя эту сделку, заявил, что она позволит устранить неопределённость, влиявшую на экспорт.