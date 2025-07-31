Президент Южной Кореи озвучил преимущества соглашения с США

В результате заключения торговой сделки между Южной Кореей и Соединёнными Штатами была устранена неопределённость, влиявшая на экспорт. С таким заявлением выступил глава государства Ли Чжэ Мён.

«В ходе этих переговоров правительство устранило неопределённость в экспортной среде и установило тарифы США ниже или на том же уровне, что и у основных конкурентов США по экспорту», — сообщил он в своих соцсетях.

Президент подчеркнул, что при принятии решения о торговой сделке правительство Южной Кореи руководствовалось прежде всего национальными интересами. По словам Ли Чжэ Мёна, переговоры велись в сжатые сроки и сопровождались определёнными сложностями. Он уточнил, что каждая из сторон за столом переговоров имеет свою позицию, что делает достижение договорённостей непростым процессом. Цель заключается не в том, чтобы добиться выгоды только для себя, а в том, чтобы прийти к компромиссу, заключил глава государства.