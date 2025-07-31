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Регион
31 июля, 03:13

Президент Южной Кореи озвучил преимущества соглашения с США

Ли Чжэ Мён сообщил, что торговая сделка с США стабилизирует экспорт

Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС / AP / Kim Min-Hee

Ли Чжэ Мён. Обложка © ТАСС / AP / Kim Min-Hee

В результате заключения торговой сделки между Южной Кореей и Соединёнными Штатами была устранена неопределённость, влиявшая на экспорт. С таким заявлением выступил глава государства Ли Чжэ Мён.

«В ходе этих переговоров правительство устранило неопределённость в экспортной среде и установило тарифы США ниже или на том же уровне, что и у основных конкурентов США по экспорту», — сообщил он в своих соцсетях.

Президент подчеркнул, что при принятии решения о торговой сделке правительство Южной Кореи руководствовалось прежде всего национальными интересами. По словам Ли Чжэ Мёна, переговоры велись в сжатые сроки и сопровождались определёнными сложностями. Он уточнил, что каждая из сторон за столом переговоров имеет свою позицию, что делает достижение договорённостей непростым процессом. Цель заключается не в том, чтобы добиться выгоды только для себя, а в том, чтобы прийти к компромиссу, заключил глава государства.

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Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о подписании торговой сделки с Сеулом. Соглашение предполагает, что Южная Корея вложит 350 миллиардов долларов в проекты, принадлежащие США. В течение ближайших двух недель ожидается визит Ли Чжэ Мёна в Вашингтон для обсуждения дополнительных инвестиций, точный объём которых будет объявлен позднее.

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Виталий Приходько
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