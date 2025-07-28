«Связали руки»: Раскрыта постыдная для фон дер Ляйен правда о торговой сделке США и ЕС
Bloomberg: Германия и Франция заставили фон дер Ляйен пойти на сделку с Трампом
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Германия и Франция принудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подписать торговое соглашение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Хотя официально торговыми вопросами ЕС занимается Европейская комиссия, сделка между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, согласно которой, США введут 15-процентные пошлины на большую часть европейского импорта, была разработана национальными правительствами, которые связали руки участникам переговоров», — говорится в материале.
По данным издания, инициаторами соглашения выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, стремившиеся избежать эскалации торгового конфликта с США.
Напомним, между США и Евросоюзом состоялась торговая сделка, в рамках которой Европа откажется от части нефти и газа из России в пользу топлива из США. В ответ на уступки Трамп снизит таможенные тарифы с 30% до 15%, как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал этот шаг гениальным, отметив, что подобные условия фактически поставили Европу в зависимое положение. Теперь страны ЕС вынуждены покупать более дорогое американское топливо.