Сестра Ким Чен Ына резко отказалась от мирных переговоров с Южной Кореей

КНДР отказывается от мирных переговоров с Южной Кореей. Такое заявление заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовало ЦТАК.

«Республика Корея ни в коем случае не может быть партнёром по примирению и содействию независимо от её вывески и маски. <...> Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсуждать за столом переговоров», — заявила Ким.

Это сообщение стало реакцией на действия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленные на установление диалога с КНДР. По словам Ким Ё Чжон, Сеул ошибается, если надеется, что сентиментальные слова способны решить конфликт.

«Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников», — говорится в официальной позиции.