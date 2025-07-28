Сестра Ким Чен Ына резко отказалась от мирных переговоров с Южной Кореей
Ким Ё Чжон: Пхеньяну нечего обсуждать за столом переговоров с Южной Кореей
Ким Ё Чжон в Пхёнчхане на открытии Олимпийских игр 2018 года. Обложка © ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon
КНДР отказывается от мирных переговоров с Южной Кореей. Такое заявление заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовало ЦТАК.
«Республика Корея ни в коем случае не может быть партнёром по примирению и содействию независимо от её вывески и маски. <...> Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсуждать за столом переговоров», — заявила Ким.
Это сообщение стало реакцией на действия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленные на установление диалога с КНДР. По словам Ким Ё Чжон, Сеул ошибается, если надеется, что сентиментальные слова способны решить конфликт.
«Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников», — говорится в официальной позиции.
Ранее в аэропорту Шереметьево прошла регистрация на первый регулярный рейс Москва – Пхеньян, который выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Самолёт Boeing 777-200ER с 440 пассажирами вылетел в 19:00 по московскому времени.