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28 июля, 02:31

Сестра Ким Чен Ына резко отказалась от мирных переговоров с Южной Кореей

Ким Ё Чжон: Пхеньяну нечего обсуждать за столом переговоров с Южной Кореей

Ким Ё Чжон в Пхёнчхане на открытии Олимпийских игр 2018 года. Обложка © ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon

Ким Ё Чжон в Пхёнчхане на открытии Олимпийских игр 2018 года. Обложка © ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon

КНДР отказывается от мирных переговоров с Южной Кореей. Такое заявление заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовало ЦТАК.

«Республика Корея ни в коем случае не может быть партнёром по примирению и содействию независимо от её вывески и маски. <...> Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсуждать за столом переговоров», — заявила Ким.

Это сообщение стало реакцией на действия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленные на установление диалога с КНДР. По словам Ким Ё Чжон, Сеул ошибается, если надеется, что сентиментальные слова способны решить конфликт.

«Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников», — говорится в официальной позиции.

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Ранее в аэропорту Шереметьево прошла регистрация на первый регулярный рейс Москва – Пхеньян, который выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Самолёт Boeing 777-200ER с 440 пассажирами вылетел в 19:00 по московскому времени.

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Лия Мурадьян
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