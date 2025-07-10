Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вновь заключили под стражу

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль вновь оказался под стражей. Суд Сеула повторно арестовал его в связи с неудачной попыткой введения военного положения, сообщило агентство Рёнхап.

Это уже второе заключение под стражу экс-главы государства. До этого местный суд уже выдавал ордер на его арест по тому же обвинению.