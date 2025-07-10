Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вновь заключили под стражу
Юн Сок Ёль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES
Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль вновь оказался под стражей. Суд Сеула повторно арестовал его в связи с неудачной попыткой введения военного положения, сообщило агентство Рёнхап.
Это уже второе заключение под стражу экс-главы государства. До этого местный суд уже выдавал ордер на его арест по тому же обвинению.
Напомним, Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент в декабре 2024 года, после того как он попытался ввести чрезвычайное военное положение в республике. Конституционный суд страны утвердил решение об импичменте 4 апреля 2025 года.