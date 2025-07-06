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6 июля, 10:42

В Южной Корее снова запросили арест экс-президента Юн Сок Ёля

Yonhap: В Южной Корее требуют повторно арестовать экс-президента Юн Сок Ёля

Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / POOL / JUNG YEON-JE

Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / POOL / JUNG YEON-JE

Спецпрокуратура Южной Кореи повторно запросила ордер на арест экс-президента страны Юн Сок Ёля. Бывший глава государства проходит фигурантом в деле о попытке ввести военное положение в декабре 2024 года.

О намерении добиваться ареста сообщил на брифинге спецпрокурор Пак Джи Ён, его заявление приводит агентство Yonhap. Подробности дела планируют раскрыть в ходе предстоящего судебного заседания.

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвиняют в злоупотреблении властью
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обвиняют в злоупотреблении властью

Напомним, 15 января в Южной Корее впервые за всю историю страны взяли под арест действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Публичные извинения Юн Сок Ёля не смогли предотвратить серьёзные последствия его деяний. Вскоре он был арестован, а затем появилась информация о том, что ему грозит смертная казнь. Его защита предприняла попытку оспорить это решение в апелляционном суде. Стоит отметить, что до этого в Южной Корее несколько бывших президентов подвергались аресту.

Мария Любицкая
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