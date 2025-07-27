Из Шереметьево в Пхеньян после долгого перерыва отправился первый прямой рейс

В аэропорту Шереметьево состоялась регистрация на первый регулярный рейс Москва–Пхеньян, который выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Самолёт Boeing 777-200ER с 440 пассажирами на борту вылетел в 19:00 по московскому времени.

Росавиация выдала Nordwind Airlines допуск на регулярные рейсы в начале июля. Это первый прямой авиамаршрут между столицами после длительного перерыва, время в полёте составит около восьми часов. Обратный рейс из Пхеньяна запланирован на 29 июля.