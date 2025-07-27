Из Шереметьево в Пхеньян после долгого перерыва отправился первый прямой рейс
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В аэропорту Шереметьево состоялась регистрация на первый регулярный рейс Москва–Пхеньян, который выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Самолёт Boeing 777-200ER с 440 пассажирами на борту вылетел в 19:00 по московскому времени.
Росавиация выдала Nordwind Airlines допуск на регулярные рейсы в начале июля. Это первый прямой авиамаршрут между столицами после длительного перерыва, время в полёте составит около восьми часов. Обратный рейс из Пхеньяна запланирован на 29 июля.
Напомним, Nordwind Airlines открыла возможность приобрести авиабилеты от Москвы до Пхеньяна 18 июля. Минимальная стоимость полёта на этом рейсе составила 44 700 рублей.