Регион
14 августа, 03:12

КНДР планирует закрепить в конституции отказ от улучшения отношений с Сеулом

КНДР планирует закрепить в конституции отказ от улучшения отношений с Сеулом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

КНДР намерена законодательно закрепить отказ от нормализации отношений с Южной Кореей. Об этом сообщила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии, сделала официальное заявление, в котором подчеркнула неизменность позиции Пхеньяна. Она указала, что Северная Корея не рассматривает возможность улучшения отношений с южным соседом, которого назвала верным союзником США.

Кроме того, Ким Ё Чжон опровергла информацию южнокорейских источников о демонтаже части пропагандистских громкоговорителей вдоль границы. Власти КНДР подтвердили, что их политика в отношении Южной Кореи остаётся жёсткой и в будущем будет официально закреплена в конституции страны.

Ранее Южная Корея и Соединённые Штаты достигли соглашения по вопросам, касающимся ядерного разоружения КНДР. В ходе встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили свою решимость в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Артём Гапоненко
