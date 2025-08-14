КНДР планирует закрепить в конституции отказ от улучшения отношений с Сеулом
КНДР планирует закрепить в конституции отказ от улучшения отношений с Сеулом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
КНДР намерена законодательно закрепить отказ от нормализации отношений с Южной Кореей. Об этом сообщила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии, сделала официальное заявление, в котором подчеркнула неизменность позиции Пхеньяна. Она указала, что Северная Корея не рассматривает возможность улучшения отношений с южным соседом, которого назвала верным союзником США.
Кроме того, Ким Ё Чжон опровергла информацию южнокорейских источников о демонтаже части пропагандистских громкоговорителей вдоль границы. Власти КНДР подтвердили, что их политика в отношении Южной Кореи остаётся жёсткой и в будущем будет официально закреплена в конституции страны.
Ранее Южная Корея и Соединённые Штаты достигли соглашения по вопросам, касающимся ядерного разоружения КНДР. В ходе встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили свою решимость в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.