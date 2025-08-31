Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 13:43

В Индонезии протестующие ворвались в резиденцию министра финансов

Обложка © Х / Akhlis_M

Обложка © Х / Akhlis_M

В Индонезии продолжаются уличные протесты, вызванные ухудшением социально-экономических условий в стране. Митингующие взяли штурмом резиденцию министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, а также ворвались в дома других высокопоставленных чиновников, проживающих вблизи Джакарты. Об этом пишет Bloomberg.

Протесты в Индонезии. Фото © Х / politikana

Протесты в Индонезии. Фото © Х / politikana

Чтобы остановить беспорядки и разграбление правительственных объектов, власти отправили на место военнослужащих, которые силой останавливали действия протестующих. Ради нормализации ситуации, руководство страны также пообещало пойти на уступки. В частности, уменьшены преференции в отношении чиновников.

«Парламент Индонезии отменит значительные надбавки (депутатам – прим. Life.ru) и введёт мораторий на зарубежные визиты законодателей», — сказано в тексте.

В Кёльне прошла акция против милитаризации Германии и за дружбу с РФ
В Кёльне прошла акция против милитаризации Германии и за дружбу с РФ

Напомним, что в Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника. Масштабные беспорядки длятся почти неделю, люди недовольны решением властей о введении ежемесячных жилищных компенсаций для депутатов парламента. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков внутри страны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Индонезия
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar