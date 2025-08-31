В Индонезии протестующие ворвались в резиденцию министра финансов
Обложка © Х / Akhlis_M
В Индонезии продолжаются уличные протесты, вызванные ухудшением социально-экономических условий в стране. Митингующие взяли штурмом резиденцию министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, а также ворвались в дома других высокопоставленных чиновников, проживающих вблизи Джакарты. Об этом пишет Bloomberg.
Протесты в Индонезии. Фото © Х / politikana
Чтобы остановить беспорядки и разграбление правительственных объектов, власти отправили на место военнослужащих, которые силой останавливали действия протестующих. Ради нормализации ситуации, руководство страны также пообещало пойти на уступки. В частности, уменьшены преференции в отношении чиновников.
«Парламент Индонезии отменит значительные надбавки (депутатам – прим. Life.ru) и введёт мораторий на зарубежные визиты законодателей», — сказано в тексте.
Напомним, что в Индонезии протестующие подожгли парламент и ограбили дом чиновника. Масштабные беспорядки длятся почти неделю, люди недовольны решением властей о введении ежемесячных жилищных компенсаций для депутатов парламента. В результате столкновений погибло не менее четырёх человек, ещё пятеро получили серьёзные ранения. Президент Индонезии Прабово Субианто отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков внутри страны.