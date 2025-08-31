В Индонезии протестующие ворвались в резиденцию министра финансов

В Индонезии продолжаются уличные протесты, вызванные ухудшением социально-экономических условий в стране. Митингующие взяли штурмом резиденцию министра финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, а также ворвались в дома других высокопоставленных чиновников, проживающих вблизи Джакарты. Об этом пишет Bloomberg.

Протесты в Индонезии. Фото © Х / politikana

Чтобы остановить беспорядки и разграбление правительственных объектов, власти отправили на место военнослужащих, которые силой останавливали действия протестующих. Ради нормализации ситуации, руководство страны также пообещало пойти на уступки. В частности, уменьшены преференции в отношении чиновников.

«Парламент Индонезии отменит значительные надбавки (депутатам – прим. Life.ru) и введёт мораторий на зарубежные визиты законодателей», — сказано в тексте.