В Кёльне прошла масштабная акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии. По информации телерадиокомпании WDR, около тысячи человек собрались на площади Хоймаркт, выражая поддержку мирным инициативам и требуя отмены обязательной военной службы.

«В своих речах и лозунгах они (демонстранты. — Прим. Life.ru) выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности. Говорившие призывали к демилитаризации Германии и подчёркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией», — сообщили в WDR.

После митинга протестующие организовали шествие в южный район Кёльна, которое было приостановлено полицией. Стражи порядка потребовали от участников акции убрать флагштоки, что вызвало затяжной спор и задержку движения колонны примерно на два часа. После проведения переговоров шествие было возобновлено.

Отмечается, что мероприятие прошло в мирной обстановке. Организаторы подчеркнули, что основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к рискам, связанным с милитаризацией, и акцентировали необходимость развития международного диалога, особенно с Россией.