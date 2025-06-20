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Регион
20 июня, 14:41

Президент Индонезии объяснил, почему приехал на ПМЭФ, несмотря на приглашение от G7

Президент Индонезии Субианто предпочёл ПМЭФ саммиту G7, показав приверженность форуму

Президент Республики Индонезии Прабово Субианто. Обложка © Life.ru

Президент Республики Индонезии Прабово Субианто. Обложка © Life.ru

Президент Республики Индонезии Прабово Субианто, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал, что выбрал ПМЭФ-2025 вместо саммита G7 в Канаде. Он объяснил, что на российское мероприятие его позвали намного раньше, чем на «семёрку», поэтому он и приехал.

«Не потому, что я не уважаю «большую семёрку», нет. Дело в том, что я демонстрировал свою приверженность этому форуму, и я заявил, что я приехал сюда до того, как меня пригласили на «семёрку», — сказал Субианто.

Президент также призвал общество «не пытаться читать между строк». Глава Индонезии объяснил, что страна уважает все государства и владеет очень простой внешней политикой.

«Буквально одна фраза — тысяча друзей мало, один враг слишком много, так вот мы хотим дружить со всеми, мы хотим чтобы все были нашими друзьями», — добавил Субианто.

«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025
«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Ранее перед гостями форума выступил президент России Владимир Путин. Его речь длилась 55 минут. Глава государства успел затронуть вопросы, касающиеся текущего состояния и будущих перспектив российской и мировой экономики.

Наталья Афонина
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