Президент Индонезии объяснил, почему приехал на ПМЭФ, несмотря на приглашение от G7

Президент Республики Индонезии Прабово Субианто, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал, что выбрал ПМЭФ-2025 вместо саммита G7 в Канаде. Он объяснил, что на российское мероприятие его позвали намного раньше, чем на «семёрку», поэтому он и приехал.

«Не потому, что я не уважаю «большую семёрку», нет. Дело в том, что я демонстрировал свою приверженность этому форуму, и я заявил, что я приехал сюда до того, как меня пригласили на «семёрку», — сказал Субианто.

Президент также призвал общество «не пытаться читать между строк». Глава Индонезии объяснил, что страна уважает все государства и владеет очень простой внешней политикой.

«Буквально одна фраза — тысяча друзей мало, один враг слишком много, так вот мы хотим дружить со всеми, мы хотим чтобы все были нашими друзьями», — добавил Субианто.