Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025 длилось 55 минут

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) завершено, оно продолжалось 55 минут. В своей речи глава государства смог обозначить приоритетные задачи в экономической области.

Кроме того, российский лидер затронул вопросы, касающиеся текущего состояния и будущих перспектив российской и мировой экономики.

Завтра, 21 июня, состоится последний день работы форума. В этом году темой мероприятия стала «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».