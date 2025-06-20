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20 июня, 14:09

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025 длилось 55 минут

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) завершено, оно продолжалось 55 минут. В своей речи глава государства смог обозначить приоритетные задачи в экономической области.

Кроме того, российский лидер затронул вопросы, касающиеся текущего состояния и будущих перспектив российской и мировой экономики.

Завтра, 21 июня, состоится последний день работы форума. В этом году темой мероприятия стала «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Владимир Путин подчеркнул необходимость перехода к экономике высоких заработных плат, и призвал власти создавать благоприятные условия для повышения экономической активности граждан России. Президент также отметил, что текущий уровень оплаты труда в стране является недостаточным.

Наталья Афонина
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