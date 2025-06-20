Путин: Россия создаст национальную цифровую транспортно-логистическую платформу

В России должна появиться единая национальная цифровая платформа в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказывая о перспективах транспортной отрасли в стране.

«Будем переводить на цифру, на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть речь идёт о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы», — пояснил глава государства.