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Регион
20 июня, 13:52

Путин: Россия создаст национальную цифровую транспортно-логистическую платформу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России должна появиться единая национальная цифровая платформа в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказывая о перспективах транспортной отрасли в стране.

«Будем переводить на цифру, на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть речь идёт о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы», — пояснил глава государства.

Путин считает, что в России пока недостаточный уровень зарплат
Путин считает, что в России пока недостаточный уровень зарплат

Ранее в своей речи на ПМЭФ Путин обозначил ключевое направление развития страны. Он подчеркнул, что национальное хозяйство России должно обрести высокотехнологичный фундамент. По словам лидера РФ, это не просто рекомендация, а безальтернативное требование, которое диктуют нам современность и будущее.

Татьяна Миссуми
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