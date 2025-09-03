Путин проведёт встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках визита в Китай
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего визита в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Флаги РФ и КНДР выставлены в резиденции, где остановился Путин. Фото © Telegram / ЮНАШЕВ Live
«Это одна из незапланированных, но очень ожидаемых встреч. Уверен, не обойдётся без благодарностей в адрес корейцев, которые помогали зачищать Курскую область от ВСУ», — считает журналист.
Ранее в кулуарах торжественных мероприятий в Пекине состоялась краткая беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры обеих стран обсудили укрепление двусторонних отношений.