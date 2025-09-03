Путин проведёт встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках визита в Китай

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего визита в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Флаги РФ и КНДР выставлены в резиденции, где остановился Путин. Фото © Telegram / ЮНАШЕВ Live

«Это одна из незапланированных, но очень ожидаемых встреч. Уверен, не обойдётся без благодарностей в адрес корейцев, которые помогали зачищать Курскую область от ВСУ», — считает журналист.