Путин завершил переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом
Путин и Лыонг Кыонг. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин завершил переговоры с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Путин и президент Вьетнама закончили переговоры. Видео © Telegram / Юнашев Live
Журналист отметил, что переговоры с Лыонг Кыонгом были последней двусторонней встречей в графике российского президента на сегодня. Их беседа продлилась около полутора часов.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин в Пекине встретился с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом. Российский президент в ходе беседы отметил, что странам удалось нарастить объёмы сотрудничества настолько, что ему тяжело сходу припомнить все сферы, где Вьетнам и Россия работают вместе.