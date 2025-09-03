Мессенджер MAX
3 сентября, 12:43

Путин завершил переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Путин и Лыонг Кыонг. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин и президент Вьетнама закончили переговоры. Видео © Telegram / Юнашев Live

Журналист отметил, что переговоры с Лыонг Кыонгом были последней двусторонней встречей в графике российского президента на сегодня. Их беседа продлилась около полутора часов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин в Пекине встретился с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом. Российский президент в ходе беседы отметил, что странам удалось нарастить объёмы сотрудничества настолько, что ему тяжело сходу припомнить все сферы, где Вьетнам и Россия работают вместе.

