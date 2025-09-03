Путин в Пекине обсудил сотрудничество с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Пекин встретился с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Глава РФ отметил, что в последние годы страны усилили сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин встретился с Лыонг Кыонгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», — указал лидер РФ.
В ходе встречи Путин отметил крепкие союзнические отношения и братскую поддержку между Россией и Вьетнамом.
В свою очередь Лыонг Кыонг заявил, что каждый вьетнамец помнит и ценит помощь, которую стране в прошлом оказывал Советский Союз.
Ранее Владимир Путин в Китае встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Политики были рады увидеть друг друга, а после переговоров российский президент проводил коллегу прямо до машины. В ходе беседы глава России выразил признательность северокорейским военным, которые помогали отразить вторжение ВСУ в Курской области.