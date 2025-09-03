Путин в Пекине обсудил сотрудничество с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Пекин встретился с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Глава РФ отметил, что в последние годы страны усилили сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Лыонг Кыонгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», — указал лидер РФ.

В ходе встречи Путин отметил крепкие союзнические отношения и братскую поддержку между Россией и Вьетнамом.