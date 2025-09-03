Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 11:23

Путин в Пекине обсудил сотрудничество с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Пекин встретился с главой Вьетнама Лыонг Кыонгом. Глава РФ отметил, что в последние годы страны усилили сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Лыонг Кыонгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», — указал лидер РФ.

В ходе встречи Путин отметил крепкие союзнические отношения и братскую поддержку между Россией и Вьетнамом.

В свою очередь Лыонг Кыонг заявил, что каждый вьетнамец помнит и ценит помощь, которую стране в прошлом оказывал Советский Союз.

Путин и премьер Вьетнама удалились на беседу тет-а-тет со «‎свитой» из толпы журналистов
Путин и премьер Вьетнама удалились на беседу тет-а-тет со «‎свитой» из толпы журналистов

Ранее Владимир Путин в Китае встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Политики были рады увидеть друг друга, а после переговоров российский президент проводил коллегу прямо до машины. В ходе беседы глава России выразил признательность северокорейским военным, которые помогали отразить вторжение ВСУ в Курской области.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Вьетнам
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar