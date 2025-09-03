Путин проводил Ким Чен Ына до автомобиля после завершения переговоров в Пекине
Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»
Президент России Владимир Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына до его автомобиля, который находился у центрального входа в резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине. После завершения переговоров, которые продлились около двух с половиной часов, лидеры двух стран тепло попрощались.
Переговоры Путина и Ким Чен и Ына в Пекине завершились. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Вначале общение между Путиным и Ким Чен Ыном проходило в расширенном составе с участием делегаций. Со стороны Российской Федерации во встрече принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии, а также сопредседатель межправительственной комиссии Александр Козлов, и министр обороны Андрей Белоусов. В ходе беседы российский лидер, в частности, отметил вклад корейских военных в борьбу с неонацизмом и освобождение Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет жертвы, принесённые воинами КНДР и их семьями. После этого часть переговоров продолжилась в формате один на один.
Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний, а затем отправились на двусторонние переговоры на «аурусе». Перед началом встречи Путин заявил, что Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области. Ким Чен Ын в свою очередь заявил о готовности КНДР помогать России.