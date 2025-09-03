Путин проводил Ким Чен Ына до автомобиля после завершения переговоров в Пекине

Президент России Владимир Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына до его автомобиля, который находился у центрального входа в резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине. После завершения переговоров, которые продлились около двух с половиной часов, лидеры двух стран тепло попрощались.

Вначале общение между Путиным и Ким Чен Ыном проходило в расширенном составе с участием делегаций. Со стороны Российской Федерации во встрече принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии, а также сопредседатель межправительственной комиссии Александр Козлов, и министр обороны Андрей Белоусов. В ходе беседы российский лидер, в частности, отметил вклад корейских военных в борьбу с неонацизмом и освобождение Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет жертвы, принесённые воинами КНДР и их семьями. После этого часть переговоров продолжилась в формате один на один.