Регион
3 сентября, 05:59

«Сражались героически»: Путин заявил, что Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области

Обложка © Life.ru

Северокорейские солдаты мужественно сражались в боях в Курской области, а Пхеньян подтвердил свою приверженность договорённостям с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором. Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — сказал глава РФ перед началом переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине.

Путин добавил, что Россия никогда не забудет этот подвиг и всегда будет чтить память павших в бою северокорейских солдат.

Путин: Солдаты из КНДР боролись с неонацизмом, обороняя Курскую область от ВСУ
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся в Пекине, куда они оба приехали по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер высоко ценит решение КНДР помочь России отбить нападение ВСУ на Курскую область. Недавно в Северной Корее прошло награждение участников освобождения курского приграничья от украинских захватчиков.

Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ, начавшейся 6 августа 2024 года. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне

Владимир Озеров
