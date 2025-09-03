«Сражались героически»: Путин заявил, что Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области

Северокорейские солдаты мужественно сражались в боях в Курской области, а Пхеньян подтвердил свою приверженность договорённостям с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором. Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — сказал глава РФ перед началом переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине.