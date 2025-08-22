Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
22 августа, 02:36

ЦТАК показало фото награждения участников освобождения Курской области в КНДР

Появились фото награждения бойцов Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Торжественную церемонию проводил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Кадры со штаб-квартиры Центрального комитета Трудовой партии Кореи опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Награждение участников освобождения Курской области. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР выдающимся командирам и солдатам. Он также прикрепил медали к портретам павших бойцов. Лидер КНДР отметил, что партия и государство высоко оценивают подвиги участников операции, которые «защитили священный авторитет и достоинство государства».

Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. Память о погибших в бою солдат и офицеров собравшиеся почтили минутой молчания.

Ранее Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что КНДР всегда будет поддерживать Россию. Российский лидер высоко оценил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины.

BannerImage

Награждение участников освобождения Курской области. Обложка © ЦТАК

Лия Мурадьян
