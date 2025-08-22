ЦТАК показало фото награждения участников освобождения Курской области в КНДР

Появились фото награждения бойцов Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Торжественную церемонию проводил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Кадры со штаб-квартиры Центрального комитета Трудовой партии Кореи опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).













Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР выдающимся командирам и солдатам. Он также прикрепил медали к портретам павших бойцов. Лидер КНДР отметил, что партия и государство высоко оценивают подвиги участников операции, которые «защитили священный авторитет и достоинство государства».

Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку. Память о погибших в бою солдат и офицеров собравшиеся почтили минутой молчания.