Путин: Солдаты из КНДР боролись с неонацизмом, обороняя Курскую область от ВСУ
Обложка © Life.ru
Корейские воины боролись с неонацизмом, помогая ВС РФ выгнать силы вторжения ВСУ из Курской области. Об этом на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном в Пекине заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства от имени всего российского народа выразил благодарность Северной Корее за участие её военных в борьбе с возродившимся нацизмом.
«Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал глава РФ.
Ранее Путин вновь отметил важную роль корейских бойцов в освобождении Курской области. Не так давно в КНДР прошло награждение военных, защищавших российскую землю от вторжения Украины. В стране даже решили поставить памятник военнослужащим, оборонявшим курское приграничье.